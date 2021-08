NASA’nın keşif aracı Perseverance görüntüledi! Mars’ta gökyüzünde parlayan bir cisim yakaladı

Mars, Deimos ve Phobos adında iki uyduya sahip. Her ikisi de ismini Yunan mitolojisindeki savaş tanrısı Ares'in oğullarından alıyor. 12.4 km çapında olan Deimos'un, Mars'a uzaklığı 23.458 km. Her 30 saatte bir turu tamamlar. Mars'ın diğer uydusu olan Phobos'un çapı ise 22 km ve Deimos'a göre Mars'a çok daha yakın bir yörüngede bulunuyor.