NASA’nın keşif aracı Perseverance görüntüledi! Mars’ta gökyüzünde parlayan bir cisim yakaladı

Perseverance ve Mars helikopteri Ingenuity, Mars misyonunda yeni adımlar atarken, Perseverance, Kızıl Gezegen'de gökyüzünde parlak ışık saçan bir nesneyi görüntüledi. NASA, bu cismin Mars'ın uydularından biri olan Deimos olduğunu açıkladı.
NASA, Perseverance'tan gelen görüntüyü sosyal medyada paylaştı ve "Nerede olursanız olun, gökyüzünü izlemek eğlencelidir. Hızlandırılmış olan bu videoyu kaydettik. Gökyüzünde bakın ne yakaladık. Mars'ın iki uydusundan biri olan Deimos'u göreceksiniz" açıklamasını yaptı.
NASA'nın Mars'taki aracı Perseverance'nin kamerasına takılan gökyüzündeki esrarengiz cisim kamerada!
Geçtiğimiz şubat ayında yaklaşık 45 km genişliğindeki Jezero Krateri'ne iniş yapan Perseverance'ın asıl görevi, Kızıl Gezegen'deki kayalarda ve toprakta yaşamın izlerini aramak, gelecekte Dünya'ya göndermek için örnek toplamak. Ancak Perseverance zaman zaman kameralarını gökyüzüne çeviriyor ve gözlem yapıyor. İşte böyle bir anda Deimos'u görüntüledi.
Mars, Deimos ve Phobos adında iki uyduya sahip. Her ikisi de ismini Yunan mitolojisindeki savaş tanrısı Ares'in oğullarından alıyor. 12.4 km çapında olan Deimos'un, Mars'a uzaklığı 23.458 km. Her 30 saatte bir turu tamamlar. Mars'ın diğer uydusu olan Phobos'un çapı ise 22 km ve Deimos'a göre Mars'a çok daha yakın bir yörüngede bulunuyor.
Çoğu gök bilimci her iki uydunun Mars'ın çekim kuvveti tarafından yakalanan asteroitler olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte bazı uzmanlar Mars'ın bir zamanlar büyük bir uyduya sahip olduğunu, ancak bu uydunun yok olduktan sonra kalan parçaların ufak uydular olarak Mars'ın etrafında döndüğünü belirtiyor.