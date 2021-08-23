Pentagon: Taliban ile ortak devriye yapmıyoruz, yakın iletişim halindeyiz

ABD'nin Kabil'de 3 Chinooks helikopteri ile 169 Amerikan vatandaşı için kurtarma operasyonu düzenlediği ile ilgili soruya detaylı yanıt vermeyen Kirby, sadece bazı durumlarda benzer operasyonları yaptıklarını söylemekle yetindi.

Kirby ayrıca, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınında çıkan bir olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği ve olayın detayları ile ilgili soruya da şu an ellerinde yeterli detay olmadığını söyleyerek cevap verdi.

Bir gazetecinin, "Şu ana dek Kabil'den ne kadar Amerikan vatandaşı tahliye ettiniz, net bir rakam verir misiniz?" şeklindeki sorusuna "binlerce" diye yanıt veren Kirby, net bir rakam veremeyeceğini söyledi.

Pentagon Sözcüsü Kirby'nin, Afganistan'dan tahliye edilen Amerikalıların sayısıyla ilgili, "Sürekli değişiyor, o yüzden şu an net bir rakam veremem." şeklindeki yanıtı dikkati çekti.