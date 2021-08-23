Son dakika | Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısında FDA’dan tam onay!

Son dakika... The Washington Post'un haberine göre; Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/ BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına tam onay verdi. Böylece; Pfizer/BioNTech aşısı dünyada corona virüse karşı tam onaylanan ilk aşı oldu.
GEÇEN ARALIK AYINDA ACİL KULLANIM ONAYI ALMIŞTI
Türk asıllı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşı ABD'de geçtiğimiz yıl acil kullanım onayı almıştı.
ABD ilaç firması Pfizer ile Alman ortağı BioNTech, acil kullanım onayı aldığı Covid-19 aşısının 16 yaş ve üzerine uygulanmak üzere tam onayı için mayıs ayında FDA'ya başvuruda bulundu. FDA'ın Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından ABD'de bazı üniversite ve hastanelerin, Savunma Bakanlığı'nın ve San Francisco kentinin aşıyı zorunlu kılması bekleniyor.
Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısına, 11 Aralık 2020'de pandemi ile mücadele için FDA tarafından "acil kullanım onayı" verilmişti.