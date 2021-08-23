Son dakika | Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısında FDA’dan tam onay!

GEÇEN ARALIK AYINDA ACİL KULLANIM ONAYI ALMIŞTI

Türk asıllı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşı ABD'de geçtiğimiz yıl acil kullanım onayı almıştı.

ABD ilaç firması Pfizer ile Alman ortağı BioNTech, acil kullanım onayı aldığı Covid-19 aşısının 16 yaş ve üzerine uygulanmak üzere tam onayı için mayıs ayında FDA'ya başvuruda bulundu. FDA'ın Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından ABD'de bazı üniversite ve hastanelerin, Savunma Bakanlığı'nın ve San Francisco kentinin aşıyı zorunlu kılması bekleniyor.