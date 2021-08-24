Biden’dan Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin açıklama: Acil durum planı hazırlanacak

Biden, son 12 saatte 6 bin 400'ü askeri uçuşla 5 bin 600'ü ise koalisyon uçuşuyla olmak üzere 12 bin kişiyi Afganistan'dan çıkardıklarını vurgulayarak, G-7 liderleri ile tahliyelerin güvenliğinin sağlanması ve iş birliği konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

"31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Tahliyeler ve Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ise Biden, "Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız. Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi. Operasyonda geçen her gün, askerlerimize daha çok risk oluşturuyor ancak bu sürecin 31 Ağustos'a kadar tamamlanması Taliban'ın bizimle iş birliğini sürdürmesine, tahliye edeceğim insanların havalimanına erişimini sağlamasına ve operasyonlarımızı engellememesine bağlı." dedi.