Bilim insanlarından korkutan iklim değişikliği uyarısı: Bu acil bir küresel problemdir

Benzer olayların mevcut iklimde yaklaşık 400 yılda bir Batı Avrupa'nın herhangi bir bölgesini vurması beklenen çalışmada, bu tür olayların daha geniş bir zaman diliminde daha geniş bir bölgede gerçekleşmesinin ihtimali tespit edildi.

Buna göre, daha fazla sera gazı emisyonu ve devam eden sıcaklık artışıyla bu tür yağışlar daha yaygın hale gelecek.