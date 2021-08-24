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Giriş Tarihi: 24.8.2021 11:42 Son Güncelleme: 24.8.2021 11:53

California 5 haftadır yanıyor! Validen flaş talep: 'Büyük Afet'

İHA
California 5 haftadır yanıyor! Validen flaş talep: ’Büyük Afet’

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen orman yangınları söndürülemiyor. Yangınların yolaçtığı hasar nedeniyle California Valisi Gavin Newsom, federal hükümetten 8 yerleşim yeri için 'Büyük Afet' ilan edilmesi talebinde bulundu. Beş haftadır devam eden yangının yalnızca yüzde 40’ı kontrol altına alınabilirken, 678 müstakil ev de dahil olmak üzere bin 259 yapı yangında zarar gördü.

ABD'nin California eyaletinde devam eden yangınların yol açtığı hasar nedeniyle California Valisi Gavin Newsom'un, federal hükümetten 8 yerleşim yeri için "büyük afet" ilan edilmesi talebinde bulunduğu açıklandı.

ABD'nin California eyaletinin farklı noktalarında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. California Acil Servisler Ofisi Direktörü Mark Ghilarducci, Sacramento yakınlarındaki brifing sırasında Vali Gavin Newsom'un yangın nedeniyle oluşan hasarı inceledikten sonra Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Shasta, Siskiyou, Tehama ve Trinity için Joe Biden yönetiminin "büyük afet" ilan etmesi talebinde bulunduğunu ifade etti.

Ghilarducci, talebin onaylanması durumunda federal düzeydeki yardımın barınma, gıda yardımı ve acil durum masrafları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yardım sağlayacağını söyledi. Afet talebinin Dixie, Antelope, McFarland, Monument ve River yangınlarını kapsadığını belirten Ghilarducci, yaklaşık 43 bin kişinin tahliye emri altında olduğunu, 500'den fazla evde yaşayanların ise şu an da barınaklarda olduğunu belirtti.

DIXIE'DE 294 BİN HEKTAR ALAN KÜL OLDU
Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayıtlara geçen Dixie yangınında şu ana kadar 294 bin hektar alan küle döndü. Beş haftadır devam eden yangının yalnızca yüzde 40'ı kontrol altına alınabilirken, 678 müstakil ev de dahil olmak üzere bin 259 yapı yangında zarar gördü. Yaklaşık 13 bin yapının ise risk altında olduğu aktarıldı. Eyalet genelindeki orman yangınlarıyla mücadelede 13 bin 712 personel görev yapıyor.

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California 5 haftadır yanıyor! Validen flaş talep: 'Büyük Afet'
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