California 5 haftadır yanıyor! Validen flaş talep: ’Büyük Afet’

DIXIE'DE 294 BİN HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayıtlara geçen Dixie yangınında şu ana kadar 294 bin hektar alan küle döndü. Beş haftadır devam eden yangının yalnızca yüzde 40'ı kontrol altına alınabilirken, 678 müstakil ev de dahil olmak üzere bin 259 yapı yangında zarar gördü. Yaklaşık 13 bin yapının ise risk altında olduğu aktarıldı. Eyalet genelindeki orman yangınlarıyla mücadelede 13 bin 712 personel görev yapıyor.