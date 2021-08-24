Güney Kıbrıs’tan ‘düşmanca’ karar

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) aldığı tartışmalı bir kararla yine tepkilere neden oldu. GKRY'nin, Kapalı Maraş'ın açılmasına karşılık olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) siyasetçilerin AB pasaportlarını iptal ettiği ileri sürüldü. Rum basınında yer alan habere göre, Rum lideri Nikos Anastasiadis
başkanlığında yapılan kabine toplantısında, bazı KKTC devlet ve hükümet yetkilisinin ilk etapta, "pasaportlarını geri alma (iptal), yenilememe veya pasaport vermeme" kararı alındı. Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelikanos
, pasaportları hakkında karar verilen KKTC yetkililerinin isimlerini ve sayılarını açıklamadı. Ancak Alman DW ajansı AB pasaportu iptal edilen siyasilerin arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
'ın da olduğunu öne sürdü. KKTC Başbakanı Ersan Saner
, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu
'nun, bazı KKTC devlet ve hükümet yetkililerinin sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportlarını iptal etme kararını "düşmanca bir karar" olarak nitelendirdi.