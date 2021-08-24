İngiliz medyasının yalanına muhalefet dört elle sarıldı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace
'ın, Mail On Sunday
için Afganistan ile ilgili kaleme aldığı makalede Türkiye
'nin adının geçmediği ortaya çıktı. İngiliz Bakanının makalesi Türkiye karşıtlığı ile maruf bazı yabancı medya kuruluşları tarafından çarpıtılarak "İngiltere, Pakistan
ve Türkiye'de mülteci merkezleri kuracak" şeklinde sunuldu. Muhalefet partileri de çarpıtmaya dört elle sarılarak algı operasyonu yapmaya kalktı. Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kasıtlı bir şekilde yapılan bu çarpıtmaya çok geçmeden muhalefetin sahip çıktığını belirterek, "Makalenin tek bir kelimesini dahi okumadan bu yalana dört elle sarılıp hükümetimize saldırmaya başladılar. Olayın aslına hiç bakmadan canla başla bu iftirayı yaymak için uğraştılar. Dışişleri Bakanlığımız, hızla açıklama yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi. Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz" dedi.
YALAN TERÖRÜ
Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın "yalan terörü" dediği dezenformasyonun ne denli yıkıcı olabileceğinin bir kere daha görüldüğünü aktardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuyla ilgili soru üzerine, "Sayın Birleşik Krallık
Savunma Bakanı, basına yansıtıldığının aksine ne Türkiye ne de Pakistan'dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil" dedi. ANKARA
31 AĞUSTOS BİLMECESİ
ABD Başkanı Joe Biden
, Afganistan'daki Amerikan vatandaşlarının ve risk altında olan Afganların tahliye edilmesi için çalışmaya devam edeceklerini duyurdu. Biden "Kabil'den 14 Ağustos'tan beri yaklaşık 28 bin kişiyi tahliye ettik" dedi. Dün ise havaalanının kuzey kapısında Afgan güvenlik güçleri ile "bilinmeyen saldırganlar" arasında bir çatışma çıktı. Bir Afgan güvenlik görevlisi öldü. ABD ile Taliban arasındaki anlaşmaya göre çekilme 31 Ağustos'ta bitecek. Bugün G7 liderleri toplanacak ve çekilmenin ertelenmesini isteyecek. ABD de ertelemeyi değerlendiriyor. Taliban ise böylesi bir durumun sonuçlarının olacağını söyledi. Öte yandan Taliban karşıtı güçler Pençşir Vadisi'nde üç kasabayı ele geçirdi. Taliban dün yüzlerce savaşçısını Pençşir Vadisi'ne gönderdi.
BBC TÜRKÇE ÖZÜR DİLEDİ
İNGILTERE Savunma Bakanı Ben Wallace'a ait olmayan "Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan gibi ülkelere iltica merkezleri kurmayı planlıyoruz" sözlerini Türkiye'de sanki Bakan Wallace'a aitmiş gibi ilk ortaya atan yayın kuruluşu olan BBC Türkçe dün gerçeklerin bir kez daha ortaya çıkmasıyla özür yayınladı. Ancak aynı hatalı haberi BBC Türkçe'den kopyalayan haber siteleri ise hâlâ üç maymunu oynuyor. BBC Türkçe'nin yanlış haberini paylaşan siyasiler de attıkları iftira tweet'lerini henüz silmedi.
İŞTE MEHMETÇİK
TALIBAN'IN Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkenin dışarıya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın çevresinde binlerce kişinin zorlu bekleyişi sürüyor. 35 dereceyi aşan sıcaklık, susuzluk ve kargaşa ortamının en büyük mağdurları arasında yer alan çocuklara Türk askerleri su ve yiyecek dağıtıyor.
3.5 MİLYON KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ
HALİHAZIRDA 2.2 milyon Afgan komşu ülkelere geçmiş durumda. Ayrılmaya çalışan insan sayısı da giderek artıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre devam eden çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle Afganistan sınırları içinde 3.5 milyon kişi de evsiz kaldı.
229 TÜRK VATANDAŞI DAHA "UÇAN KALE" İLE TAHLİYE EDİLDİ
AFGANİSTAN'DA Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 229'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ile tahliye edildi. Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.