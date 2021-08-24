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Giriş Tarihi: 24.8.2021 09:38

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti

AA
İsrail güçleri Batı Şeria’da Filistinli bir çocuğu şehit etti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, bazı Filistinlileri gözaltına almak üzere Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistinlilerin baskına tepki göstermesi üzerine İsrail güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulundu. Filistinli gençler ise taş atarak karşılık verdi.

BAŞINDAN YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 15 yaşındaki İmad Haşaş'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti
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