Meksika'nın San Nicolás de los Garza şehrinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Hernandez Blankhaa isimli genç bir kadın, küçük kızlarını parka götürdü. Blankhaa, saniyeler sonra yaşanacaklardan habersiz olarak o anları videoya aldı.
Blankhaa'nın en küçük kızı, kaydırağın üzerine çıktı ve normal bir şekilde aşağıya doğru kaydı. Anne ise o anları videoya kaydediyordu
Daha sonra, görüntüleri izleyen kadın, tüylerini diken diken eden bir ayrıntıyı fark etti. Yaşanan olayı, dört gün sonra Facebook üzerinden paylaşan kadın, videoyu yükleyip yüklememekten emin olamadığını belirtti.
HAYALETE BENZEYEN BİR CİSİM GÖRDÜ!
Genç kadının çektiği görüntülerde yer alan detay ise akıllara adeta durgunluk verici cinstendi... Küçük kız kaydıraktan kaydığı esnada, kaydırağın hemen başında hayalete benzeye bir cisim görülüyor.
Çocuk parkında hayalet şoku! Çocuğunun videosunu izleyen anne gözlerine inanamadı
Videoyu her izlediğinde tüylerinin diken diken olduğunu belirten anne, bu durumun kızlarının ve kendi başına neden geldiğini bir türlü anlayamadığını belirtiyor.
SOSYAL MEDYADA DA TARTIŞMALARA NEDEN OLDU
Videoda yer alan cisim, sosyal medyada da kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı yanılsamadan dolayı öyle bir cismin görüldüğünü belirtirken bir kısım kullanıcı ise oradaki cismi hayalet olarak adlandırıyor.