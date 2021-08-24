SOSYAL MEDYADA DA TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Videoda yer alan cisim, sosyal medyada da kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı yanılsamadan dolayı öyle bir cismin görüldüğünü belirtirken bir kısım kullanıcı ise oradaki cismi hayalet olarak adlandırıyor.