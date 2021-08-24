Taliban’ın ABD silahları planı ne? Afgan gazeteciden çarpıcı iddialar

Dünya, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçrimesinin ardından yaşanan gelişmeleri anbean takip ediyor. Kabil'den tahliye süreci devam ederken BD'nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban'ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdi iddia edilmişti. Son günlerde Taliban'ın bu silahlar ile ne yapacağı üzerine çeşitli senaryolar gündeme gelmişti.
SON DAKİKA: Afganistan'daki ABD silahları ne olacak? Taliban'ın ABD silahları ile ilgili planı!
Bölgeden gelen görüntülere dayanarak Taliban'ın ele geçirdiği ABD zırhlıların satılmak üzere Pakistan'a götürüldüğü iddia edilmişti. Afgan gazeteci Ahmet Mengli iddialara ilişkin A haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.
PENCŞİR ABLUKA ALTINDA
Afganistan'da yaşayan gazeteci Ahmet Mengli; "Pencşir vilayetinin etrafı Taliban militanları tarafından çevrilmiş durumda şu anda bir çatışma yaşanmıyor müzakereler görüşmeler devam ediyor. Taliban, bir çatışma çıkmadan hemen çözülmesini istediklerini belirtti." dedi.
TALİBAN BU SİLAHLARI NE YAPACAK?
Mengli, Taliban'ın ele geçirdiği ABD silahları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mengli, Afganistan'ın güvenlik güçlerinin 300 bine yakın personelinin olduğunun tahmin edildiğini ifade ederken bunların hepsinin ABD tarafından modern silahlarla donatıldığını belirtti. "Şimdi bu silahların sınırın diğer tarafına gönderildiği iddia ediliyor" dedi. Mengli; "Afganistan 40 senedir savaş içinde burada Rus silahları, kalaşnikof ağır silahları görmek her zaman mümkün. Taliban militanları ellerinde MP4 dedikleri ABD silahları taşıyorlar, eski kalaşnikof silahları şu anda göremiyoruz. Acaba bu silahlar ne oluyor, nereye götürülüyor bunu bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Pakistan ile Afganistan arasında uzun bir sınırın olduğunu ifade eden Mengli, aşiretler bölgesi denilen geçiş noktada silah üretiminin yapıldığını burdaki insanların silah kullanımı konusunda ellerinin çok yatkın olduğunu belirtti. Mengli "Bu insanlardan birçoğunun buradaki silahları geri dönerken götürdükleri tahmin ediliyor. Ancak Taliban, silahların Pakistan'a götürülmesini engelleyeceğini ve ileride kullanacağını açıklamıştı." dedi.
TALİBAN'IN ELİNDE HANGİ SİLAHLAR VAR?
ABD medyasının derlediği bilgilere göre, Taliban'ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor. Sosyal medyada, Taliban savaşçılarını, M4 karabinaları ve M16 tüfekleriyle Amerikan yapımı Humvee ve zırhlı araçlarla gösteren fotoğraflar yayınlanıyor.
Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban'ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.
Öte yandan Taliban'ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor.
ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.
ABD Sayıştayının 2017 yılı raporuna göre, 2003-2016 yıllarında Afgan güçlerine yaklaşık 76 bin araç, 600 bin silah, 163 bin komünikasyon teçhizatı, 208 hava aracı verildi.
Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil'den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan'da olduğu bildirildi.
Bu hafta Cumhuriyetçi Marco Rubio liderliğinde 25 senatör, geçen 12 ay içinde Afgan güçlerine verilen teçhizatın ne kadarının Taliban'ın eline geçtiğinin tam dökümünü talep ederek, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu teçhizatı geri alma ya da imha etme planlarını sorguladı.
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, dün yaptığı açıklamada, ordunun önceliğinin Amerikan vatandaşlarının tahliyesi olduğunu ancak Taliban'ın eline geçen teçhizatı imha etme güçlerinin bulunduğunu belirtti.