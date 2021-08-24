Ukrayna Bağımsızlık Günü’ne damga vurdu! Bayraktar TB2’ler Kiev sokaklarında

Ukrayna bayrağındaki üçlü çatal simgesinin 1000 yıl önceye dayandığını belirten Zelenskiy, 1000 senelik tarihi olan genç bir ülke olduklarını ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna için canını vermiş kahramanları hatırlamak gerektiğini vurgulayarak herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.