ABD medyasında dikkat çeken makale: “Afganistan'da demokrasi için yola çıktık ancak..."

"ABD, RUSLARI DURDURMAYA ODAKLANMIŞKEN, AFGANİSTAN İSE UYUŞTURUCU TEDARİK MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ"

Kodein, morfin gibi uyuşturucu türevlerinin üretiminde kullanılan haşhaşın Afganistan'da yüzyıllardır yetiştirildiğine ancak ekiminin özellikle 1980'lerde yaygınlaştığına dikkat çekilen makalede bu tarihten itibaren haşhaşların, Sovyetler Birliği'ne karşı direnişi finanse etmek için kullanılmaya başlandığı belirtildi. Makalede, Afganistan'ın süreç içerisinde nasıl uyuşturucu tedarik merkezine dönüştüğü şu ifadelerle aktarıldı:

"Irak ile savaş halinde olan İran'da haşhaşın fiilen yasaklanmasının ardından afyona yönelik talebin artması ülkede ekimi daha da yaygınlaştırdı. Ne pahasına olursa olsun Rusları durdurmaya odaklanan ABD'liler ise başka yöne bakıyordu. Sonuç olarak Afganistan dünya genelinde bir uyuşturucu tedarik merkezine dönüştü."