BBC özür diledi ama muhalefet hâlâ yalana sahip çıkıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere
'nin Türkiye
'de göçmen merkezi kurulacağı iddialara ilişkin olarak, "BBC'nin haberi gerçek dışı. BBC hatasını anladı ve tweeti sildi" dedi. Çavuşoğlu, yalanlamalara rağmen Dışişleri Bakanlığı'na saldıran muhalefet liderleri hakkında "Maalesef böyle durumlarda da bunların yalanlarını düzeltmekle mücadele ediyoruz. Bizden ne bilgi istiyorsanız veririz. Dürüst olun, gerçekçi olun" dedi. BBC Türkçe
sitesi, İngiliz Bakan Ben Wallace
'ın yazısında Türkiye'den bahsetmemesine rağmen, "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan
gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlığıyla bir haber yayımlamıştı. Daha sonra sosyal medya paylaşımını silen BBC, "atıf hatası yaptıklarını" belirterek özür diledi. Bakanın düzeltmesine, BBC Türkçe'nin özür yayınlamasına rağmen Türkiye'de yanlış haberi paylaşan muhalefet liderleri ise tweet'lerini hâlâ kaldırmayıp, yalanı savundu. Bu duruma tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Fakat bu yalanın peşine takılıp milletimizi yalan ve yanlış bilgilerle meşgul edenlere ne olacak? Milletimize bir özür borcunuz var. Lütfen özür dileyin ve artık yalan söylemeyi bırakın" açıklamasını yaptı.
İNGİLİZ BAKAN DA YALANLADI
İNGİLİZ Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin medyanın spekülasyonu olduğunu belirtti. Wallace, "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz" dedi.
4 AFGAN ASKERİ ÖLDÜ
KABIL'DE Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı
giriş kapısında Afganistanlı bir askerin havaya ateş açması üzerine yabancı güvenlik güçleri karşılık verdi. 4 Afgan askeri öldü.