Ersin Tatar’dan Rum Yönetimi’ne tokat gibi cevap

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(GKRY) Bakanlar Kurulu'nun, Kapalı Maraş
'a ilişkin açılımda öne çıkan ve Bakanlar Kurulu'nda bulunan bazı siyasi isimlerin, sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti
pasaportları"nı iptal etme kararına ilişkin, "Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyorum. Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini yoktur" dedi.
'KARAR BENİ BAĞLAMIYOR'
Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs
'a (TAK) yaptığı açıklamada, "Bu bireysel bir mesele değildir. Şahsen ben yıllardır bu pasaportu kullanmadım, karar beni bağlamıyor. Ancak bu halkımızı, toplumumuzu ilgilendiren bir meseledir. Bizim halkımız şimdiye kadar bu pasaportları aldıysa, içinde bulunduğu koşullardandır. Çeşitli karşı karşıya kaldığımız haksızlıklardan dolayı seyahat, burs gibi nedenlerden almıştır" diye konuştu. Tatar, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, iki halkın ortak bir cumhuriyeti olduğunu, pasaportun anlaşmadan doğan haktan alındığını hatırlattı ve bu hakka saygı duyulmasını talep etti.