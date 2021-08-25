‘Hiçbir ülke Türkiye kadar huzurlu değil’

Afganıstan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrası kâbus dolu günler yaşayan hemşire İrem Kahraman
(21), operasyonla kurtarılıp Türkiye
'ye getirilmişti. Güç bela ulaştıkları havaalanında Türk askerlerini görünce gözyaşlarına boğulan İrem hemşire, işe başladığı hastaneden SABAH aracılığıyla gençlere mesaj gönderdi. Son zamanlarda Türkiye'yi terk edip yurtdışına çalışmaya giden bazı gençlerin 'Türkiye bir mühendis kaybetti' yönündeki paylaşımlarına da değinen İrem hemşire şunları söyledi: "İlla yurt dışında çalışacağım diye hata yapmayın. Türkiye kadar güvenli ve huzurlu ülke bulmak çok zor."