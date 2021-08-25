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Giriş Tarihi: 25.8.2021 19:46

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 781 yeni vaka tespit edildi

AA
İspanya’da son 24 saatte 10 bin 781 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da son 24 saatte 10 bin 781 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 815 bin 205 kişiye ulaştı.

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, toplam can kaybı, düne nazaran 163 artışla 83 bin 690'a çıktı.

TOPLAM VAKA SAYISI 5 MİLYONA YAKLAŞTI

Son birkaç haftadır olduğu gibi günlük yeni vaka sayılarının 10 binin üzerinde seyrettiği İspanya'da, toplam vaka 4 milyon 815 bin 205 kişiye ulaştı.

Diğer yandan son 14 gün esas alınarak açıklanan ve düşüşe geçen her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 291'e geriledi.

İspanya'da Kovid-19 hastalarının hastanedeki doluluk oranı ortalaması yüzde 6,53 seviyesinde bulunuyor.

4 BÖLGEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR

Ülkede Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu Navarra, Endülüs (sadece 7 belediye), Katalonya (sadece 19 belediye) ve Valensiya (68 mahallede) özerk yönetimlerinde gece yarısı 01.00'dan (Endülüs'te 02.00) sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Nüfusun yüzde 68'ine yakınının Kovid-19 aşılama süreci tamamlanırken, 3. doz aşılara başlanıp başlanmamasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

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İspanya'da son 24 saatte 10 bin 781 yeni vaka tespit edildi
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