İsrail bir Filistinli çocuğu daha katletti

İSRAİL güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria
'nın Nablus
kentinde düzenlediği baskında Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi. İsrail güçleri, bazı Filistinlileri gözaltına almak üzere Balata Mülteci Kampı
'na baskın düzenledi. Gerçek mermi kullanarak müdahalede bulunan İsrail askerlerine karşı Filistinli gençler, taş atarak kendilerini savundu. İsrail saldırısında başından yaralanan 15 yaşındaki İmad Haşaş
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs
'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.