Fransa'da, İsrail'i eleştiren içerikleri sansürleyen Facebook'a "özgürlük katili" tepkisi

"Bu keyfi müdahale, şiddet ya da pornografik içerikleri, ırkçı nefrete teşviki ya da telif hakkı ihlalini hedef almadı" ifadesi kullanılan açıklamada, bazen ana akım medya tarafından yayımlanan basit karikatürlerin bile sansürlendiği vurgulandı.

Açıklamada, bu totaliter manipülasyon uygulamalarının kınandığı belirtilerek, Facebook'un ayrıca aşırı sağcı Yahudi bir grubun tehditlerine karşı da sessiz kaldığının altı çizildi.