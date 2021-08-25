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Giriş Tarihi: 25.8.2021 22:37

İtalya'da son 24 saatte 7 binden fazla kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

İtalya’da son 24 saatte 7 binden fazla kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 244 bin 420 testte 7 bin 548 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 502 bin 396'ya ulaştı. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 135 bin 724 olarak kaydedildi.

İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 59 artarak 128 bin 914'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 7 bin 81 artışla 4 milyon 237 bin 758'e ulaştı. Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 76 milyon 123 bin 480 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 36 milyon 823 bin 250 oldu.

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İtalya'da son 24 saatte 7 binden fazla kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
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