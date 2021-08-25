Kaliforniya’daki yangın için ‘büyük afet’ talebi

KALİFORNIYA Valisi Gavin Newsom
, 13 Ağustos'ta başlayan ve hâlâ söndürülemeyen yangınlar sebebiyle ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden 8 yer için "büyük afet" ilan edilmesini talep etti. Kaliforniya'nın kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan ve Dixie adı verilen yangın sebebiyle tarihi Greenville
kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti. Öte yandan Fransa
'da 16 Ağustos'ta Var bölgesindeki
Maures Masifi'nde başlayan orman yangını sekizinci gününe girdi. Yangında 2 kişi öldü.