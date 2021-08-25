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Giriş Tarihi: 25.8.2021

Kaliforniya’daki yangın için ‘büyük afet’ talebi

Kaliforniya’daki yangın için ‘büyük afet’ talebi
KALİFORNIYA Valisi Gavin Newsom, 13 Ağustos'ta başlayan ve hâlâ söndürülemeyen yangınlar sebebiyle ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden 8 yer için "büyük afet" ilan edilmesini talep etti. Kaliforniya'nın kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan ve Dixie adı verilen yangın sebebiyle tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti. Öte yandan Fransa'da 16 Ağustos'ta Var bölgesindeki Maures Masifi'nde başlayan orman yangını sekizinci gününe girdi. Yangında 2 kişi öldü.
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Kaliforniya’daki yangın için ‘büyük afet’ talebi
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