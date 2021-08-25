Lavrov’dan ABD’ye Afganistan göndermesi: Bundan sonra hiçbir ülkenin işine karışmamalı

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Afganistan konusunun uluslararası gündemde en ciddi yere sahip olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum olarak, Afganistan'ın uluslararası terörizmin 'kuluçka makinesi' olmaması veya buradan yeni bir göç dalgası meydana gelmemesi için gereken her şeyi yapmalıyız." diye konuştu

Avusturya'nın oran olarak en çok Afgan topluluğuna sahip ikinci ülke olduğuna işaret eden Schallenberg, Afganlıları ülkeye getirmenin krizin çözümü olmayacağını da vurguladı.

Schallenberg, gelecek hafta Afganistan'ın komşuları Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile konferans düzenleyeceklerini, Avrupa ülkelerinin bu ülkelere yardımcı olabileceğini kaydetti.