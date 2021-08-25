NASA Başkanı Ay görevi hakkında konuştu! Blue Origin’le olan davayı ve diğer sorunları değerlendirdi

Diğer yandan NASA'nın önündeki engel sadece Blue Origin ile olan dava değil. Ay görevi için geliştirilen astronot giysilerinde de problem var. NASA'nın denetleme ofisi tarafından yapılan bir denetime göre Ay sınıfı astronot kıyafetleri, 2024 gerçekleşmesi planlanan Ay'a iniş için hazır olmayacak. Denetim raporuna göre giysiyi geliştirme ve test etme maliyeti artıyor. Maliyetin 2025 yılına kadar toplamda 1 milyar doların üstüne çıkması bekleniyor.