NASA Başkanı Ay görevi hakkında konuştu! Blue Origin’le olan davayı ve diğer sorunları değerlendirdi

NASA Başkanı Bill Nelson geçtiğimiz gün düzenlenen 36. Uzay sempozyumunda, Ay görevi hakkında açıklamalarda bulundu. Nelson, NASA'nın tüm engellere rağmen Ay'a gidiş hedefleride geri adım atmayacağını belirtti.
Bill Nelson yaptığı açıklamada, "Ay'a iniş aracı projemiz gecikmeler ve açılan bir dava nedeniyle şimdilik ertelendi. Astronot kıyafetlerini ise geliştiriyoruz ve teknik olarak zor bir süreç. Covid-19 pandemisi de tedarik zincirinde görülmemiş kesintilere neden oldu. Ancak zorlukların üstesinden gelebiliriz. Zorları yapabiliriz" dedi.
NASA geçtiğimiz günlerde, Blue Origin tarafından açılan davanın karara bağlanması için SpaceX ile Ay'a iniş modülü çalışmalarını 2.5 ay süreyle durdurma kararı aldığını belirtti
NASA yetkilileri yaptığı açıklamada, "NASA, Ay'a iniş sistemi için SpaceX ile çalışmayı 19 Ağustos ve 1 Kasım tarihleri arasında geçerli olmak üzere gönüllü olarak durdurma kararı aldı" dedi. Bu durdurma kararı karşılığında tüm taraflar 1 Kasım'da sona erecek hızlandırılmış bir dava takvimi üzerinde anlaştılar. NASA yetkilileri davanın ayrıntılarını gözden geçirmek ve zamanında bir çözüm bulunması için Adalet Bakanlığı ile çalıştıklarını söyledi.
Diğer yandan NASA'nın önündeki engel sadece Blue Origin ile olan dava değil. Ay görevi için geliştirilen astronot giysilerinde de problem var. NASA'nın denetleme ofisi tarafından yapılan bir denetime göre Ay sınıfı astronot kıyafetleri, 2024 gerçekleşmesi planlanan Ay'a iniş için hazır olmayacak. Denetim raporuna göre giysiyi geliştirme ve test etme maliyeti artıyor. Maliyetin 2025 yılına kadar toplamda 1 milyar doların üstüne çıkması bekleniyor.