Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Şi'nin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan'daki sorunların detaylıca ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Liderler, Afganistan kaynaklı terör ve uyuşturucu kaçakçılığı tehditleriyle mücadeleye yönelik çabaları yoğunlaştırmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Afganistan'a ivedilikle barışı getirmenin ve istikrarsızlığın komşu bölgelere yayılmasını önlemenin önemi vurgulandı. Bu kapsamda, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün azami düzeyde kullanılması planlandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iki liderin, Afganistan konusunda karşılıklı temasları artırma ve atılacak adımları eş güdümlü hale getirme konusunda da fikir birliğine vardıkları kaydedildi.