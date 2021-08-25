Son dakika: Pentagon’dan Afganistan açıklaması

Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanlığı, (Pentagon) Afganistan'dan tahliye süreci ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen 90 uçuş ile Afganistan'dan 19 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.