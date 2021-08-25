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Giriş Tarihi: 25.8.2021 17:50 Son Güncelleme: 25.8.2021 18:02

Son dakika: Pentagon'dan Afganistan açıklaması

İHA
Son dakika: Pentagon’dan Afganistan açıklaması

Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün gerçekleştirilen 90 uçuş ile Afganistan’dan 19 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz yoktur" ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanlığı, (Pentagon) Afganistan'dan tahliye süreci ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen 90 uçuş ile Afganistan'dan 19 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

KABİL HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Kirby, "Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz yoktur." ifadesini kullandı.

"SÜREÇ YÜZ YÜZE KONTROLÜMÜZDE DEĞİL"

Tahliye için Taliban ile iletişim halinde olduklarını belirten Kirby, "Süreç yüzde yüz kontrolümüzde değil, sorunlar yaşanıyor." dedi.

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Son dakika: Pentagon'dan Afganistan açıklaması
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