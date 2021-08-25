Son dakika: Yunanistan’da aşısızlar hedefte! PCR da olsa alınmayacaklar!

31 Mart 2022'ye kadar sürecek tedbirler kapsamında ayrıca 13 Eylül'den itibaren, aşı olmayan kamu ve özel sektör çalışanları, akademisyenler, üniversite öğrencileri, eğitimciler, televizyon ve sinemacılar, müzisyenler ve turizm çalışanları görevlerine devam edebilmesi için masrafları kendilerine ait olmak üzere haftada 2 kez PCR testi yaptıracak.