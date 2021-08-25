‘Tüm taraflarla temas halindeyiz’

Giriş Tarihi: 25.8.2021

Afganistan’daki son durumu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, “1404 kişiyi tahliye ettik. Sadece belli bir grupla değil tüm gruplarla temastayız. Şimdiye kadar 24 dışişleri bakanıyla görüştüm” dedi