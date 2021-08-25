‘Tüm taraflarla temas halindeyiz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo
ile yaptığı görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Afganistan'daki vatandaşların tahliyesi için Milli Savunma Bakanlığı
ve istihbarat dahil diğer kurumlarla yakın işbirliği içinde çaba sarf ettiklerini kaydetti. Bakan, "Bugüne kadar Afganistan'dan bin 404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 61'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerden. Ayrıca havalimanındaki mevcudiyetimiz sebebiyle birçok ülke ve uluslar arası kuruluş kendi mensuplarının tahliyesi için bizden yardım istedi. Orada birlikte çalıştığımız ABD ve İngiltere
gibi ülkelerle beraber bu ülkelere yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.
4 BİN 500 VATANDAŞA ULAŞTIK
Ülkedeki 4 bin 500 civarında vatandaşın hepsine en başından beri ulaştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Önemli bir kısmı dönmek istemediğini söyledi. Bu sayı sık sık değişiyor. Vatandaşlarımızın bu kararlarına saygı duyuyoruz ama gerekli telkin ve uyarıları yaptık. Şu an 200 civarı dönmek isteyen vatandaşımız var" dedi.
YOĞUN DİPLOMASİ SÜRÜYOR
Afganistan'da istikrarın tesis edilmesi için uluslararası toplumla yoğun mesai içinde olduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız çok sayıda liderle görüştü. Ben de 24 dışişleri bakanı, NATO Genel Sekreteri
dahil muhataplarımla görüştüm. Bir taraftan ileride Afganistan'a yönelik atılabilecek adımlarda koordinasyon önemli, diğer taraftan havaalanındaki mevcut durum sebebiyle işbirliği çok önemli. Temennimiz Afganistan'da istikrarın demokrasi ve insan hakları çerçevesinde kalıcı tesis edilmesidir. Bu doğrultuda adımlar atılacaksa desteği veririz. Sadece belli grupla değil tüm gruplarla temastayız" dedi.
TAHLİYE KAOSU SÜRÜYOR
ABD, Afganistan'dan tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar tamamlamayı hedefliyor. Ancak İngiltere, Almanya
ve Fransa
tahliyelerin sürmesinden yana. 31 Ağustos yaklaştıkça havalimanı çevresindeki kalabalık büyürken, kaos da artıyor.
TALİBAN İLE GÖRÜŞME SIRASINA GİRDİLER
BM İnsani Yardım Koordinatörü
ve UNICEF' temsilcileri, Taliban Eğitim Komiseriyle görüştü. CIA Direktörü William Burns
'ün, Kabil
'de Taliban liderlerinden Molla Abdulgani Birader
ile görüştüğü bildirildi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
ise "Hem Türkiye ve ABD hem de Taliban ile görüşüyoruz" dedi.
'YUNANİSTAN VE TÜRKİYE'NİN YARARINA'
YUNANISTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, olası bir göç akınının sınırlandırılmasının iki ülkenin de çıkarına olacağı konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.
KALABALIK UYDUYA YANSIDI
AFGANISTAN'DA Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin üzerinden bir haftadan fazla süre geçti. Hamid Karzai Havalimanı'ndaki yoğunluk uydulara yansıdı.