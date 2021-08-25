Ünlü yönetmen Spike Lee: 11 Eylül kontrollü yıkımdı

Holywood'un ünlü yönetmeni Spike Lee
, 11 Eylül ile ilgili komplo teorilerine inandığını söyledi. New York Times
'a konuşan Lee'ye göre saldırılar kontrollü bir şekilde yapıldı. Spike Lee, 11 Eylül'de New York
'ta yaşananları konu alan, HBO
'da yayınlanacak yeni belgeseli hakkında konuştu. Komplo teorilerine inandığını söyleyen Lee, binanın çelik kısımlarının erimesi için gereken sıcaklığın oluşmadığını, bu yüzden Dünya Ticaret Merkezi
'nin saldırı sonucu değil, kontrollü bir yıkımla yerle bir olduğunu söyledi. Lee, belgeselinin 11 Eylül saldırılarına ışık tutacağını ve konu hakkında soruşturma açılmasını umduğunu söyledi.