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Giriş Tarihi: 25.8.2021

YPG/PKK kontrolündeki kampta 69 kişi öldürüldü

YPG/PKK kontrolündeki kampta 69 kişi öldürüldü
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Suriye'nin Haseke kentindeki Hol Kampı'nda ocaktan bu yana 69 kişinin öldürüldüğünü söyledi. BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren Griffiths, kamptaki güvenlik sorunlarının devam ettiğine, haziran ve temmuzda kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin arttığına dikkati çekti. Griffiths, terör örgütü YPG/ PKK'nın kontrolündeki Hol Kampı'nda "Ocaktan beri 69 kişinin öldürüldüğü rapor edildi, 12 kişiye ise öldürme girişiminde bulunuldu" dedi. AA
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YPG/PKK kontrolündeki kampta 69 kişi öldürüldü
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