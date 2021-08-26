Afganistan’daki askerlerimiz dönüyor

NATO
nezdinde üstlendiği görevle 6 yıldır Afganistan
'da Kâbil Havalimanı'nın güvenliğini sağlayan Mehmetçik yurda dönüyor. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığı bildirildi.
YANLARINDA OLACAĞIZ
TSK'nın 2002'den bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağları olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yaptığı vurgulanan açıklamada, "ABD
ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılacaklarını açıklamalarının ardından Türkiye her zaman ifade ettiği 'Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir' sözünden hareketle, belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı
'nın güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur" denildi.
GURURLA DÖNÜYORLAR
Hamid Karzai Havalimanı
'nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile müdahale edildiği ve havalimanında güvenliğin sağlanarak faaliyetlerin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır. Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri
kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir" ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da yaptığı açıklamalarda "Askerimiz, Afganistan'daki görevini büyük bir başarıyla tamamlayarak ülkemize dönüyor. Türkiye, Afganistan halkının barış, huzur ve refahı için her türlü katkıyı vermeye devam edecektir" dedi. Kalın, konuk olduğu canlı yayında da Türk askerinin Afganistan'dan dönüşüne ilişkin "Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Bugün (dün) bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir" dedi. Kalın, "Askerimiz çekildikten sonra da orada havalimanı ile ilgili işletme görevini devam ettirebiliriz" dedi.