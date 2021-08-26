Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Akıllara durgunluk veren olay: Fotoğraf çekimi için kafese girdi, leoparlar tarafından parçalandı!
Giriş Tarihi: 26.8.2021 14:09 Son Güncelleme: 26.8.2021 14:11

Akıllara durgunluk veren olay: Fotoğraf çekimi için kafese girdi, leoparlar tarafından parçalandı!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Akıllara durgunluk veren olay: Fotoğraf çekimi için kafese girdi, leoparlar tarafından parçalandı!

Almanya'da yaşanan olay, sosyal medyada en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında yerini aldı. Eğlence sektöründe kullanılan vahşi hayvanların kaldığı bir bakım merkezine giden 36 yaşındaki fotomodel Jessica Leidolph, fotoğraf çekimi için bir kafese girdi. Leidolph, kafesin içerisinde fotoğraf çekimi yaptığı sırada iki leoparın saldırısına uğradı. Fotomodelin durumunun ağır olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Almanya, 36 yaşındaki fotomodel Jessica Leidolph'ın yaşadığı faciayı konuşuyor. Öyle ki, Leidolph'ın bir fotoğraf çekimi uğruna yaşadığı bu kâbus, ülkenin en çok konuşulan son dakika haberleri arasında da yerini aldı.

Hayvanları çok sevdiği ifade edilen 36 yaşındaki Jessica Leidolph isimli bir kadın, Almanya'nın doğusunda yer alan bir hayvan bakım merkezine gitti. Bu hayvan bakım merkezinin diğer yerlerden olan farkı ise, eğlence sektöründe kullanılan vahşi hayvanların kaldığı bir yer olması...

Genç kadın, fotoğraf çekimi organizasyonu için vahşi hayvanların bulunduğu kafese girdi. Jessica Leidolph, fotoğraf çekiminin yapıldığı sırada, isimleri Troy ve Paris olan iki leopar tarafından saldırıya uğradı.

Genç kadını parçalar bir şekilde saldırı gerçekleştiren leoparlar, Leidolph'ı ağır yaraladı. Ağır yaraların büyük bir kısmı kadının kafa bölgesinde olurken hemen hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu olayda, yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Bild tarafından paylaşılan haberde, kafeste fotoğraf çekiminin ne için ve kim tarafından yapıldığının henüz belli olmadığı kaydedildi. Öte yandan, leoparların kafesten kaçarak şehre doğru gittikleri alarmının da yanlış olduğu ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akıllara durgunluk veren olay: Fotoğraf çekimi için kafese girdi, leoparlar tarafından parçalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA