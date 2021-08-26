Almanya, 36 yaşındaki fotomodel Jessica Leidolph'ın yaşadığı faciayı konuşuyor. Öyle ki, Leidolph'ın bir fotoğraf çekimi uğruna yaşadığı bu kâbus, ülkenin en çok konuşulan son dakika haberleri arasında da yerini aldı.
Hayvanları çok sevdiği ifade edilen 36 yaşındaki Jessica Leidolph isimli bir kadın, Almanya'nın doğusunda yer alan bir hayvan bakım merkezine gitti. Bu hayvan bakım merkezinin diğer yerlerden olan farkı ise, eğlence sektöründe kullanılan vahşi hayvanların kaldığı bir yer olması...
Genç kadın, fotoğraf çekimi organizasyonu için vahşi hayvanların bulunduğu kafese girdi. Jessica Leidolph, fotoğraf çekiminin yapıldığı sırada, isimleri Troy ve Paris olan iki leopar tarafından saldırıya uğradı.
Genç kadını parçalar bir şekilde saldırı gerçekleştiren leoparlar, Leidolph'ı ağır yaraladı. Ağır yaraların büyük bir kısmı kadının kafa bölgesinde olurken hemen hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu olayda, yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.
Bild tarafından paylaşılan haberde, kafeste fotoğraf çekiminin ne için ve kim tarafından yapıldığının henüz belli olmadığı kaydedildi. Öte yandan, leoparların kafesten kaçarak şehre doğru gittikleri alarmının da yanlış olduğu ifade edildi.