Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışışleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
'la telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
, "Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Afganistan
'da devam eden iş birliğimiz ve vatandaşlarımızın, müttefiklerimizin, ortaklarımızın güvenli ve düzenli tahliyesini sağlamak için sarf ettiğimiz çabalar ele alındı" dedi. Blinken da "Türkiye önemli bir NATO
müttefiki ve bölgede çok değerli bir ortak" dedi. ANKARA