Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Giriş Tarihi: 26.8.2021

Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Afganistan'da devam eden iş birliğimiz ve vatandaşlarımızın, müttefiklerimizin, ortaklarımızın güvenli ve düzenli tahliyesini sağlamak için sarf ettiğimiz çabalar ele alındı" dedi. Blinken da "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve bölgede çok değerli bir ortak" dedi. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA