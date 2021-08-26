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Giriş Tarihi: 26.8.2021 09:19 Son Güncelleme: 26.8.2021 09:28

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı!

İHA
Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı!

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermeni askerlerin tahrik ve tacizleri sürüyor. 26 Ağustos gecesi saat 02.25’den 03.40’a kadar Basarkeçer ilinin Yukarı Zağallı mevzilerinden Kelbecer’in İstisu yerleşkesindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerine aralıklarla ateş açıldı.

Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin 26 Ağustos gecesi saat 02.25'den 03.40'a kadar Basarkeçer ilinin Yukarı Zağallı mevzilerinden Kelbecer'in İstisu yerleşkesindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerine aralıklarla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada açılan ateşe karşı misillemede bulunulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu kaydedildi.

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Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı!
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