Fransa’da son 24 saatte 19 bin 683 Kovid-19 vakası tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 110 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 113 bin 988'e çıktı.

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 683 artışla 6 milyon 693 bin 19'a yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 261'i yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 104 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 96 bin 179'a ulaştı, 42 milyon 789 bin 803 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. Toplamda 86 milyon 225 binden fazla doz aşı yapıldı.