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Giriş Tarihi: 26.8.2021 07:07 Son Güncelleme: 26.8.2021 07:08

Küçük kızın arkasında bir anda belirdi! Sosyal medyayı ikiye böldü: Hayalet mi yoksa başka bir cisim mi?

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Küçük kızın arkasında bir anda belirdi! Sosyal medyayı ikiye böldü: Hayalet mi yoksa başka bir cisim mi?

Meksika'da yaşanan olay, sosyal medyada en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında yerini aldı. Hernandez Blankhaa isimli bir kadın, Facebook hesabına küçük kızının kaydıraktan kayma anlarını yükledi. Videoda yer alan bir ayrıntı ise akıllara adeta durgunluk verdi. Küçük kız kaydıraktan kaydığı anda arkasında kısa süreliğine beliren cisim, hayaleti andırıyordu. Kızın annesi, görüntüleri her izlediğinde tüylerinin ürperdiğini belirtirken o anlara ilişkin videoyu da paylaştı. İşte, sosyal medyada büyük tartışmalara sebep olan o görüntüler

Meksika'nın San Nicolás de los Garza şehrinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Hernandez Blankhaa isimli genç bir kadın, küçük kızlarını parka götürdü. Blankhaa, saniyeler sonra yaşanacaklardan habersiz olarak o anları videoya aldı.

Blankhaa'nın en küçük kızı, kaydırağın üzerine çıktı ve normal bir şekilde aşağıya doğru kaydı. Anne ise o anları videoya kaydediyordu

Daha sonra, görüntüleri izleyen kadın, tüylerini diken diken eden bir ayrıntıyı fark etti. Yaşanan olayı, dört gün sonra Facebook üzerinden paylaşan kadın, videoyu yükleyip yüklememekten emin olamadığını belirtti.

HAYALETE BENZEYEN BİR CİSİM GÖRDÜ!

Genç kadının çektiği görüntülerde yer alan detay ise akıllara adeta durgunluk verici cinstendi... Küçük kız kaydıraktan kaydığı esnada, kaydırağın hemen başında hayalete benzeye bir cisim görülüyor.

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Videoyu her izlediğinde tüylerinin diken diken olduğunu belirten anne, bu durumun kızlarının ve kendi başına neden geldiğini bir türlü anlayamadığını belirtiyor.

SOSYAL MEDYADA DA TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Videoda yer alan cisim, sosyal medyada da kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı yanılsamadan dolayı öyle bir cismin görüldüğünü belirtirken bir kısım kullanıcı ise oradaki cismi hayalet olarak adlandırıyor.

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Küçük kızın arkasında bir anda belirdi! Sosyal medyayı ikiye böldü: Hayalet mi yoksa başka bir cisim mi?
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