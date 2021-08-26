Özellikle Türkiye’den yardım istiyoruz

Taliban'ın Katar
'daki Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Taliban'ın Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de kontrolü sağlamasının ardından Anadolu Ajansı
'na konuşan Vardak, Türkiye'nin rolü, Taliban'ın yurt içine ve dışına verdiği mesajlar, kadınların ve azınlıkların hakları, yönetimin alacağı şekil, ülkeden kaçanlar gibi pek çok meseleye ilişkin konuştu. "Türkiye önemli bir ülke, Türk halkı Müslüman ve kardeş halk. Türkiye ile tarihi, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz var" diyen Vardak, ileride ilişkileri geliştirmek istediklerini ve Taliban'ın Türkiye ile iletişim içinde olduğunu belirtti.
'SORUNUMUZ YOK'
Vardak, Taliban'ın Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olup olmadığına ilişkin soruyu ise, "Bunda şüphe yok. Bunu (desteği) istiyoruz. Halkımız 40 yıldır savaşın içinde ve yardıma ihtiyacı var. Tüm dünya ülkelerinden özellikle de Türkiye'den halkımıza ve ülkemize yardım etmelerini istiyoruz" şeklinde yanıtladı. Türkiye'nin Afganistan'da ve ülkenin yeniden imarında önemli, yapıcı ve pozitif bir rol oynayabileceğini ve bu role ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Vardak, iki ülke arasındaki ilişkilerin yapısına ilişkin şunları kaydetti: "İlişkilerimizde iki temel husus var. Birincisi İslam dininin prensipleri, ikincisi ise ülkenin ve halkın yüksek menfaati. Bu iki husus nedeniyle özellikle Türkiye ile iyi, yapıcı ve olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz. Bizim Türkiye ile sorunumuz yok." Kadınların ve azınlıkların haklarının İslam dini ve inanç tarafından korunduğunun altını çizen Vardak, "Biz, kadınların haklarına bağlıyız" dedi.
TAHLİYELERDE 3 BEBEK DOĞDU
TALİBAN'IN 15 Ağustos'ta Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyenlerin tahliyeleri sürüyor. ABD ile Taliban arasındaki anlaşma gereği tahliyeler 31 Ağustos'ta son bulacak. 15 Ağustos'tan bu yana 70 binden fazla kişi tahliye edildi. ABD Başkanı Joe Biden
, Kabil'deki havalimanına bir terör saldırısı düzenlenebileceği uyarısında bulundu. Öte yandan Beyaz Saray
, şimdiye kadar Afganistan'dan tahliye uçuşlarında bir değil üç bebeğin doğduğunu açıkladı.
ÇİN: HAZIRIZ
ÇİN, Afganistan'da Taliban temsilcileri ile Çin'in Kabil Büyükelçisi arasındaki görüşmenin ardından, Taliban ile açık ve etkili bir iletişim gerçekleştirdiklerini açıkladı. Pekin yönetimi, Afganistan'ın barış ve yeniden inşasında rol oynamaya hazır olduğunu açıkladı.
'TALİBAN İLE DİYALOG SÜRMELİ'
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da 20 yılda elde edilen kazanımları korumak için uluslararası toplumun Taliban ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini söyledi.
AFGANİSTAN'DAKİ ASKERLERİMİZ DÖNÜYOR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, TSK'nın 2002'den bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağları olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yaptığı anımsatıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir." Açıklamada ayrıca yaşanan son süreçte 1129 vatandaşın askeri uçaklarla tahliyesinin yapıldığı da belirtildi. AA
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