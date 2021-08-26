Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden Afganistan’daki patlamalarla ilgili açıklamada bulunuyor

"BUGÜN KAYBEDİLEN CANLAR ÖZGÜRLÜK ADINA KAYBEDİLMİŞ CANLARDIR"

Orada bir sorumluluğumuz var. O kahramanların ailelerine karşılık sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları yerine getireceğiz. Bugün kaybedilmiş canlar özgürlük adına kaybedilmiş canlandır.

"SİZİ BULUP HER ŞEYİN HESABINI SORACAĞIZ"

Unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve sizi bulup her şeyin hesabını soracağız. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde birçoğumuz şunu düşünmüş olabilir. DEAŞ'in gözleri açıldı. Art arda üzerimize bu saldırıyı yapmayı planlıyorlardı. Bu misyon bizim için çok tehlikeliydi. Bu misyonu bu noktaya kadar yürütmeyi başardık. Bu şekilde ilerleyeceğini biliyorduk. Bu saldırıları bekliyorduk. Tahliye sürecini devam ettireceğiz ve misyonumuzu tamamlyacağız.

"AMERİKA BUNDAN ETKİLENMEYECEK"

Herhangi bir DEAŞ tehdidi geldiğinde karşılığını gerektiği gibi vereceğiz. Amerika bundan etkilenmeyecek ve güvenimiz tam bir şekilde kurtarabildiğimiz Amerikalı ve Afgan müttefikleri oradan tahliye edeceğiz.