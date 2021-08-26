Son dakika: Afganistan’ın başkenti Kabil’de şiddetli patlama! Can kaybı giderek artıyor

TALİBAN'DAN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ: 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede yayın yapan yerel kaynakların geçtiği bilgilere göre saldırıda ölenlerin de olduğu aktarıldı. Öte yandan patlamaya ilişkin Taliban tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, aralarında Taliban üyelerinin ve çocukların da bulunduğu 25 kişinin öldüğü bildirildi. ABD'li yetkililer ise ölenlerin sayısının artabileceğini aktardı.

İNGİLİZ MEDYASI ÖLÜ SAYISININ 60'A YÜKSELDİĞİNİ DUYURDU

İngiliz medyasının geçtiği son dakika haberine göre patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a, yaralananların sayısı ise 140'a yükseldi.

Kabil Havalimanı civarında patlama! MSB'den açıklama geldi

ABD DIŞİLERİ BAKANLIĞI: HAVALİMANI KAPILARINDAN UZAK DURUN

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Seyahat Departmanı, Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı'nın yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin uyarı yayınladı. ABD Seyahat Departmanı tarafından yayınlanan uyarıda, "Havalimanında büyük bir patlama oldu ve silah sesleri duyulduğu bildirildi. ABD vatandaşları havalimanına seyahat etmekten kaçınmalı ve havalimanı kapılarından uzak durmalıdır. Havalimanı kapılarında bulunlar ise derhal oradan uzaklaşmalıdır" denildi. Ayrıca birçok ülkenin yetkilileri de vatandaşlarını bölgeden uzaklaşması için uyardı.