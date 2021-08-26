Son dakika: Afganistan’ın başkenti Kabil’de şiddetli patlama! Can kaybı giderek artıyor

Taliban'ın işgal ettiği Afganistan'da bugün Kabil Havalimanı yakınlarında 2 ayrı patlama yaşnamıştı. Patlamanın hemen ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı ve bölgedeki duruma ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.
PENTAGON'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ
MSB'nin hemen ardından Pentagon tarafından da peş peşe açıklamalar geldi. Pentagon Sözcüsü Kirby, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabil Havalimanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıp olup olmadığı bilinmiyor. Elimizden geldiğince ek bilgi vermeye çalışacağız" dedi.
10 ABD ASKERİ ÖLDÜ
Öte yandan Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda 10 ABD askerinin öldüğünü bildirdi.
TALİBAN'DAN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ: 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bölgede yayın yapan yerel kaynakların geçtiği bilgilere göre saldırıda ölenlerin de olduğu aktarıldı. Öte yandan patlamaya ilişkin Taliban tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, aralarında Taliban üyelerinin ve çocukların da bulunduğu 25 kişinin öldüğü bildirildi. ABD'li yetkililer ise ölenlerin sayısının artabileceğini aktardı.
İNGİLİZ MEDYASI ÖLÜ SAYISININ 60'A YÜKSELDİĞİNİ DUYURDU
İngiliz medyasının geçtiği son dakika haberine göre patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a, yaralananların sayısı ise 140'a yükseldi.
Kabil Havalimanı civarında patlama! MSB'den açıklama geldi
ABD DIŞİLERİ BAKANLIĞI: HAVALİMANI KAPILARINDAN UZAK DURUN
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Seyahat Departmanı, Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı'nın yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin uyarı yayınladı. ABD Seyahat Departmanı tarafından yayınlanan uyarıda, "Havalimanında büyük bir patlama oldu ve silah sesleri duyulduğu bildirildi. ABD vatandaşları havalimanına seyahat etmekten kaçınmalı ve havalimanı kapılarından uzak durmalıdır. Havalimanı kapılarında bulunlar ise derhal oradan uzaklaşmalıdır" denildi. Ayrıca birçok ülkenin yetkilileri de vatandaşlarını bölgeden uzaklaşması için uyardı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlama
AFGANİSTAN'DA YENİ PATLAMA
Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi.
ABD, DEAŞ'I İŞARET ETTİ
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti. Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, saldırıların kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktarmıştı.SON DAKİKA: Kabil Havalimanı civarında patlama! MSB'den açıklama geldi