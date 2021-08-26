SON DAKİKA HABERİ: ABD medyası, Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü açıkladı

ABD medyası, Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.

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NE OLMUŞTU?

Kabil Havalimanı yakınlarında 2 patlama olduğu bildirildi. Patlamanın havalimanı dışında gerçekleştiği yaralılar olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı ise patlamayla ilgili "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." açıklamasında bulundu. Pentagon'dan da patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Kabil Havalimanı civarında patlama! MSB'den açıklama geldi

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon Sözcüsü Kirby, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabil Havalimanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıp olup olmadığı bilinmiyor. Elimizden geldiğince ek bilgi vermeye çalışacağız" dedi.