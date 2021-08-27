Adın Ayşe ise iş yok

Almanya
'da iş başvurularında yıllardır devam eden ayrımcılığın hangi boyutta olduğuna yönelik yapılan yeni anket, durumun daha kötüleştiğini ortaya koydu. Şirketlerin isimsiz başvuru almaları yönünde yürütülen kampanyaların da boşa olduğu görüldü. 502 göçmen kökenlinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların yüzde 41'i başvuru sırasında ayrımcılığa uğradığını ifade etti.
PEŞİNEN REDDEDİLİYORLAR
ARAŞTIRMA, ayrımcılıktan daha çok kadınların etkilendiğini ortaya koydu. Adında veya soyadında ş, ğ, gibi Almancada olmayan harfler bulunanların (ismi Ayşe
, Fatma
olanların) şansının azaldığı belirtilirken, iki kadından birinin iş başvurusunda ayrımcılıkla karşılaştığı aktarıldı. Erkeklerde ise oran üçte bir. Ayrımcılığa ilişkin sivil toplum örgütü DaMigra
, göçmen kökenli kadınların iş başvurularının peşinen reddedildiğine dikkat çekti.
YABANCIYA FAZLA ÇALIŞMA BASKISI
İŞE kabul edilenler de farklı ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyor. Araştırmaya dahil olanların yüzde 37'si, Alman
meslektaşlarından daha fazla çalışması konusunda baskı hissediyor. Yougov'un anketinin bir başka sonucu ise başvuruda ayrımcılığa uğrayacağını düşündüğü için başvuru belgesine isim, cinsiyet ve uyruğunu belirtmeme isteğinin arttığı yönünde. Bu şekilde davrananların oranı yüzde 35.
İŞLER ÖNYARGIYLA YÜRÜYOR
ANKETE katılanların yüzde 43'ü anadili Almanca
olan kişilerin tercih edildiği izlenimine sahip. Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışanların göçmen kökenlilere karşı önyargılı olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 43. Katılımcıların yüzde 37'si isimleri, yüzde 31'i milliyeti nedeniyle ayrımcılığa uğradığını aktardı. Doğum yeri veya ülkesi nedeniyle ayrımcılığa uğradığını düşünenlerin oranı yüzde 27. Dini nedeniyle ayrımcılık gördüğünü söyleyenler ise yüzde 26 oranına sahip.