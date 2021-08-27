Afganistan Kabil’deki terör saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! 90 ölü 150 yaralı

BBC'nin haberine göre, terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 90 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı. İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik." dedi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de kanlı gece! Art arda şiddetli patlamalar, can kaybı artıyor
Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi. Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.
Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti. Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti. Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır." ifadesini kullanmıştı.
Son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, havalimanındaki terör saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN AFGANİSTAN'DAKİ TERÖR SALDIRISINA KINAMA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
KABİL HAVALİMANI'NDA PATLAMA
Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti.
Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktarmıştı.
ABD DIŞİLERİ BAKANLIĞI: HAVALİMANI KAPILARINDAN UZAK DURUN
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Seyahat Departmanı, Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı'nın yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin uyarı yayınladı. ABD Seyahat Departmanı tarafından yayınlanan uyarıda, "Havalimanında büyük bir patlama oldu ve silah sesleri duyulduğu bildirildi. ABD vatandaşları havalimanına seyahat etmekten kaçınmalı ve havalimanı kapılarından uzak durmalıdır. Havalimanı kapılarında bulunlar ise derhal oradan uzaklaşmalıdır" denildi. Ayrıca birçok ülkenin yetkilileri de vatandaşlarını bölgeden uzaklaşması için uyardı.
ULUSLARARASI TOPLUMDAN KABİL'DEKİ TERÖR SALDIRILARINA KINAMA
Katar, Ürdün, İspanya, Fransa ve Ukrayna, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik terör saldırılarını kınadı.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların şiddetle kınandığı belirtilerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıları kınadı. Es-Safedi, terörün "küresel çabaların sürdürülmesini zorunlu kılan tehlikeli bir tehdit olmaya devam ettiğini" ifade etti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İspanya, Kabil havaalanında bugün yaşanan saldırıyı şiddetle kınıyor. En derin dayanışmamız kurbanlarla." ifadelerini kullandı. Kabil'den Afgan vatandaşlarının Madrid'e getirilmesine devam edildiğini, bugün de iki uçakta 241 kişinin getirildiğini kaydeden Sanchez, "En fazla kişiyi tahliye edebilmek için çalışıyoruz. Özellikle zor olan bugünde Afganistan'dan tahliyeler için büyük bir çaba gösteren tüm çalışanları kutluyorum. Uluslararası toplum, Afgan halkının haklarını ve onurunu güvence altına alarak, onların yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saldırıyı kınadı.
Elysee sarayından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanının saldırının Amerikan ve Afgan kurbanlarının ailelerine başsağlığı dilediği, yaralılara desteğini ilettiği belirtildi. Macron'un tahliye operasyonlarını yürütenlerin kahramanlığını saygıyla selamladığı aktarılan açıklamada, "Fransa tahliyeleri tamamlayacak ve tehdit altındaki Afganlar için uzun vadeli insani eylem ve koruma sağlayacak." ifadesi kullanıldı.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırı sonrası ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e başsağlığı dilediğini, terörden kaçmaya çalışanlara yardım ederken hayatını kaybeden ABD askerlerinin aileleri ve sevdiklerinin acısını paylaştığını belirtti. Parly, "Fransa ABD'nin yanındadır." görüşünü dile getirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kurbanların ailelerine ve ABD ile Afganistan halkına taziyelerini sundu, yaralılara acil şifalar diledi. Zelenskiy, saldırının korkunç olduğuna ve Afganistan'daki tüm tarafların terörizmi kınaması gerektiğine dikkati çekerek "Yardıma ihtiyacı olanları tahliye etmek için birlikte çalışmalıyız." değerlendirmesini yaptı.