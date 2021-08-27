Afganistan Kabil’deki terör saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! 90 ölü 150 yaralı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıları kınadı. Es-Safedi, terörün "küresel çabaların sürdürülmesini zorunlu kılan tehlikeli bir tehdit olmaya devam ettiğini" ifade etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İspanya, Kabil havaalanında bugün yaşanan saldırıyı şiddetle kınıyor. En derin dayanışmamız kurbanlarla." ifadelerini kullandı. Kabil'den Afgan vatandaşlarının Madrid'e getirilmesine devam edildiğini, bugün de iki uçakta 241 kişinin getirildiğini kaydeden Sanchez, "En fazla kişiyi tahliye edebilmek için çalışıyoruz. Özellikle zor olan bugünde Afganistan'dan tahliyeler için büyük bir çaba gösteren tüm çalışanları kutluyorum. Uluslararası toplum, Afgan halkının haklarını ve onurunu güvence altına alarak, onların yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.