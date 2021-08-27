Afganistan’la yeni köprüler kuruluyor





AKSAKLIK YAŞANMADI

Tevdi edilen her görevde olduğu gibi Kabil Havalimanı güvenliğini de başarıyla sağlayan Türk askerinin tahliyesinde 'Koca Yusuf' olarak bilinen A-400M tipi ağır nakliye uçakları görev yapıyor. Vatandaşların tahliye sürecinde olduğu gibi Mehmetçik'in yurda dönüşünde de Pakistan, Tacikistan gibi bölge ülkeleriyle işbirliği yapıldı.