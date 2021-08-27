Hayatını kaybeden askerlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini belirten Biden, "Bu saldırıyı düzenleyenlere ve Amerika'ya zarar vermek isteyenlere mesajım şudur ki affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Sizi yakalayacağız ve bunun bedelini ödettireceğiz." ifadesini kullandı.

Biden, son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil Havalimanı'na saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirterek, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söyledi.