Çekilirken vuruldular 12’si ABD askeri 60 ölü

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan
'ın başkenti Kâbil'i ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyenlerin hücumuna uğrayan Kâbil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı
'nda dün 2 ayrı bombalı saldırı düzenlendi. Tahliyelere devam eden ABD'li askerlerin kontrol ettiği alanlarda intihar bombacılarının gerçekleştirdiği saldırılarda ilk belirlemelere göre 12'si ABD askeri 60 kişi hayatını kaybetti, 15'i ABD askeri 140 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden ABD askerlerinin 11'inin deniz piyadesi, 1'inin ise ordu sıhhiyecisi olduğu kaydedildi. Saldırılar, ABD ve İngiltere
dahil 4 ülkenin 'terör saldırısı riski' uyarılarından saatler sonra havalimanının Abbey Kapısı
ve yakınında gerçekleşti. İntihar saldırılarının ardından gerçekleşen 4 patlamanın ise ABD güçlerinin kendi ekipmanlarını imha işlemi olduğu anlaşıldı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıları güçlü bir şekilde kınadıklarını açıkladı. AP ajansı, ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DEAŞ
tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını duyururken DEAŞ'ın da saldırıları sosyal medya üzerinden üstlendiği ileri sürüldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı
Orgeneral Kenneth Mckenzie
de yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ'tan yeni saldırılar beklediklerini, tahliyelerin ise süreceğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı
, patlamalarda Türk unsurlarından herhangi bir zayiatın olmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.