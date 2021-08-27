Cumhuriyetçiler harekete geçti! ABD Başkanı Joe Biden’a istifa çağrısı: Ellerine kan bulaştı

TRUMP, BİDEN'I HEDEF ALDI

Eski ABD Başkanı Donald Trump da, Biden'ı eleştiren isimler arasında yer aldı. Biden'ın adını üstü kapalı şekilde eleştiren Trump, yaptığı açıklamada, "Bu trajedinin yaşanmasına asla izin verilmemeliydi. Bu, acımızı daha da artırıyor ve anlaşılmasını daha da zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.