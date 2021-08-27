Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa eğitime açıldı

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ile çok sayıda davetli katıldı. Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'na sembolik olarak takdim ettiği gümüş anahtar ile Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemi gibi zor bir zamanda KKTC'ye yeni eserler kazandırmanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Günsel Ailesinin yaptığı bu yatırımlar KKTC'yi sahiplenme ve geleceğe bir mesaj vermesi adına çok önemlidir. Geçirdiğimiz bu zor dönemler, hastalıklar, pandemiler geride kalacak ve biz yolumuza, bu güzel eserlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu okulda geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirecek olan öğretmenlerimizi şimdiden kutlamak istiyorum. Öğretmenlerimize verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimiz geleceklerimiz onların ellerinde büyüyor" dedi.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise "Tam teşekküllü ve eğitime hazır bir şekilde KKTC'ne kazandırma kararı aldığımız 6 devlet ilkokulundan birincisini, büyük bir gurur ve mutlulukla, Lefkoşa'mızda açıyoruz. Boş bir arsa olarak duran bu alan, 5,5 ay süren geceli gündüzlü bir çalışmanın sonucunda çocuklarımızın cıvıltılarıyla dolacak bir eğitim yuvasına dönüştü. Yine tam teşekküllü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele'nin 5,5 ay sonra Şubat 2022'de eğitime başlamak üzere İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa'yı ise Eylül 2022'de eğitime hazır hale getireceğiz. Girne, Lefke ve Güzelyurt'ta inşa edecekleri Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarının temellerinin ise arazilerinin belirlenmesiyle birlikte atacağız" diye konuştu.