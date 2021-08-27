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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Fransa’da sosyal medyada iftiraya 3 yıl hapis geldi

Fransa’da sosyal medyada iftiraya 3 yıl hapis geldi
Fransa'da İslam karşıtı olduğu gerekçesiyle eleştirilen Cumhuriyet İlkelerinin Güçlendirilmesi Yasası resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yasala ilgili çalışmaları sonbaharda başlatmıştı. DW ajansına göre yeni yasa, internet ortamında nefret çağrıları yapmak suretiyle işlenen suçların daha ağır cezalandırılmasını düzenliyor. Yasa, bir kişinin özel yaşamı veya mesleği hakkında bilgi yayarak, o kişinin hayatını tehlikeye atanların üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor.
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Fransa’da sosyal medyada iftiraya 3 yıl hapis geldi
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