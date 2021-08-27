Fransa’da sosyal medyada iftiraya 3 yıl hapis geldi

Fransa
'da İslam karşıtı olduğu gerekçesiyle eleştirilen Cumhuriyet İlkelerinin Güçlendirilmesi Yasası
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
yasala ilgili çalışmaları sonbaharda başlatmıştı. DW ajansına göre yeni yasa, internet ortamında nefret çağrıları yapmak suretiyle işlenen suçların daha ağır cezalandırılmasını düzenliyor. Yasa, bir kişinin özel yaşamı veya mesleği hakkında bilgi yayarak, o kişinin hayatını tehlikeye atanların üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor.