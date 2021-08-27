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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Havalimanında çifte intihar saldırısı: 13 ölü

Havalimanında çifte intihar saldırısı: 13 ölü
Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından dünyanın gözü Kabil Havalimanı'na çevrilmiş durumda. Ülkedeki yabancıların tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiği havalimanında dün iki intihar bombacısı kendini patlattı. İlk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. 11 ABD askerinin de yaralandığı ileri sürüldü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada patlamalarda Türk unsurlarında herhangi bir zayiatın olmadığı duyuruldu. Patlamaların arkasında neyin olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu patlamalar, ABD ve İngiltere dahil 4 ülkeden yapılan 'terör saldırısı riski' uyarılarından saatler sonra yaşandı. Dün ayrıca tahliyeler için havalanan İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa da ateş açıldığı ancak herhangi bir hasarın oluşmadığı bildirildi.
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Havalimanında çifte intihar saldırısı: 13 ölü
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