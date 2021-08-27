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Giriş Tarihi: 27.8.2021 16:54

İsrail askerleri 7 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

AA
İsrail askerleri 7 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Anadolu Ajansının serbest foto muhabiri Sari Ceradat da bulunuyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın güney kesimindeki Ummu'ş Şaghan bölgesinde 7 Filistinli gazeteciyi askeri araca bindirerek ellerini bağladı.

Askerler tarafından gözaltına alınan basın mensuplarının bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarılırken, nedenine ilişkin bilgi alınamadı.

ANADOLU AJANSI SERBEST FOTO MUHABİRİ GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Gözaltına alınanlar arasında Anadolu Ajansının (AA) serbest foto muhabiri Sari Ceradat da bulunuyor.

Söz konusu gazetecilerin, Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilerin gösterilerini takip etmek için bölgede bulunduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

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İsrail askerleri 7 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı
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