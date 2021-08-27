Kazakistan’da askeri mühimmat deposunda patlama: Ölü sayısı artıyor

Öte yandan patlamanın yaşandığı bölgeden tahliye edilen vatandaşların evlerine geri dönmeye başladığı öğrenildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e taziye mesajı göndererek "İnsanların ölümüyle sonuçlanan patlama haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kırgız halkı ve kendi adıma ölenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.

ÖNCE YANGIN SONRA PATLAMA

Dün yerel saatle 19.00 sularında ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde yer alan askeri birliğin mühimmat deposunda çıkan yangın daha sonra patlamaya neden olmuştu.

Patlamada, 12'si askeri görevli 66 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Şpekbayev, dün olay yerinden yaptığı açıklamada, patlamanın yaşandığı depoda ağırlıklı olarak uzun uçuş menzilli değil mühendislik mühimmatın saklandığını belirtmişti.

Patlamanın meydana geldiği askeri birliğin çevresindeki köylerden 1200 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiş, tahliye edilen köyler polis ekiplerince güvenlik amaçlı çevrilmişti.

Öte yandan, bölgede kara ve demir yolları geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirtmişti.

Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev ile İçişleri Bakanı Yuryi İlyin, olay yerinde incelemelerde bulunmuştu.

2019'da ülkenin Arıs kenti yakınlarındaki askeri birlikte çıkan benzer olay sonrası mühendislik mühimmatın bir kısmının söz konusu askeri birliğin deposuna taşındığı öğrenilmişti.

Askeri mühimmat deposunda devam eden yangın nedeninin depoda saklanan TNT (trinitrotoluen) olabileceği açıklanmıştı.